مصاب أم لا؟ فينسنت أبو بكر يثير الجدل

أثار الإعلامي فهد الروقي الجدل، حول إصابة الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم فريق نادي النصر، والذي أعلن ناديه عن تعرضه للإصابة مؤخرًا.

وأعلن نادي النصر أمس الخميس، عن إصابة أبو بكر في باطن القدم "الرأس الأنسي للفافة الأخمصية"، حيث أكدت التقارير على أنه سيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع.

أبو بكر واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ميجيل روسو، حيث استطاع قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة مؤخرًا.

الروقي أثار الجدل حول إصابة أبو بكر، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لم تلق إعجاب جماهير النصر.

ونشر الروقي صورة لفينسنت أبو بكر وهو في الطائرة عبر حسابه على تويتر، معلقًا عليها: "طرف علم، ليس مصاب".

طرف علم :



ليس مصاب pic.twitter.com/J0k5PMGezq — فهد الروقي (@fahdalruqi) April 29, 2022

جاء ذلك في ظل الأخبار المتداولة حول تلقي أبو بكر العديد من العروض، أبرزها من فنربخشه التركي، كما أن هناك اهتمامًا من بعض الأندية الإنجليزية.

ويستعد النصر لمواجهة الشباب يوم 6 مايوم المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل العالمي المركز الثالث بترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.