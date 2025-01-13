المصائب تتوالى على ريال مدريد.. رد رسمي على استئناف طرد فينيسيوس!

المصائب تستمر في ريال مدريد...

يعيش ريال مدريد، فترة ليست هي الأفضل، فبعد خسارة كأس السوبر الإسباني، أمام برشلونة، تلقت إدارة الميرينجي، ردًا على الاستئناف المقدم بشأن طرد فينيسيوس جونيور، أمام فالنسيا.

وكان فينيسيوس، قد حصل على بطاقة حمراء، في مباراة فالنسيا، الأخيرة بالدوري الإسباني، بعد اشتباكه مع حارس مرمى الخفافيش، في اللقاء الذي فاز فيه الميرينجي بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبها قدمت إدارة ريال مدريد، استئنافًا بشأن عقوبة فينيسيوس، والتي تتمثل بالإيقاف لمدة مباراتين، بحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "COPE" الإسبانية.

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وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الإسباني، رفض استئناف ريال مدريد، ليتأكد غياب النجم البرازيلي، عن مباراتي لاس بالماس، وبلد الوليد، في الليجا.

وكان فينيسيوس جونيور، قد شارك في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي خسره ريال مدريد، مساء أمس أمام برشلونة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ومن المتوقع أن يشارك أيضًا أمام سيلتا فيجو، يوم الخميس المقبل في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.