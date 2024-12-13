رغم مصائبه في آخر مواجهتين .. جائزة التصدي الأفضل تعتق رقبة أونانا!

أونانا الأفضل...!

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، حصول أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل تصدي في البريميرليج، لشهر نوفمبر.

ويقدم الحارس الكاميروني، هذا الموسم مستويات متوسطة، إلا أنه في آخر مباراتين تسبب في أخطاء قاتلة بالنسبة لفريقه، إذ تسبب في هدفين أمام نوتينجهام فورست، بالجولة الماضية من الدوري، قبل أن يتسبب في هدف جديد سجله فيكتوريا بلزن، مساء أمس الخميس، بالدوري الأوروبي.

وجاء فوز أونانا بالتصدي الأفضل، في مباراة فريقه أمام إيبسويتش تاون، بالجولة الثانية عشر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ تصدى لتسديدة قوية من ديلاب، من داخل منطقة الجزاء.

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ويحتل الشياطين الحمر، المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بعد خمس انتصارات، وأربعة تعادلات، وست هزائم.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لمواجهة جاره مانشستر سيتي، مساء يوم الأحد المقبل، في ديربي مانشستر، ضمن قمة مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.