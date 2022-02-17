مشهد مروع.. طائرة مانشستر سيتي تتأرجح في الهواء بسبب "دادلي"!

في مشهد مروع، فشلت طائرة مانشستر سيتي في الهبوط بمطار المدينة، واضطرت إلى تغيير وجهتها لتتمكن من ملامسة الأراضي الإنجليزية.

سيتي كان في رحلة إلى البرتغال لمواجهة سبورتينج لشبونة بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الإنجليز بخماسية نظيفة.

وتصادف موعد عودة كتيبة بيب جوارديولا إلى مدينة مانشستر مع عاصفة "دادلي" التي تسببت في رياح قوية للغاية بالمطار.

وظهر فيديو لطائرة مانشستر سيتي وهي تحاول الهبوط في المطار، غير أنه وبعد تأرجحها يمينًا ويسارًا، قرر قبطانها العدول عن قراره.

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The moment yesterday when the Man City team plane was was forced to divert from Manchester Airport to Liverpool, due to the very strong winds.



(YouTube: AviationUpClose) pic.twitter.com/mzUG4EAWFV — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 17, 2022

هذا ما أكده فيما بعد النادي السماوي ببيان رسمي، بعدما أعلنت عن هبوط الطائرة في مطار ليفربول بدلًا من مانشستر.

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مانشستر سيتي ليس ضحية "دادلي" الوحيد، بل شمال إنجلترا عمومًا عانى في الساعات الماضية من انقطاع الكهرباء وكذلك إيقاف السكك الحديدية.

لحسن الحظ أن أزمة الطائرة مرّت بسلام ودون خسائر، ومعها يبدأ سيتي استعداده لموقعة توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين، ليفربول.