مشهد صادم .. مشجع يضرب حارس ملبورن بدلو مشتعل في رأسه!

جروح في رأسه وشكوك حول إصابته بارتجاج في المخ

مشاهد صادمة في ديربي الدوري الأسترالي بين ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري، كان ضحيتها الحارس توم جلوفر الذي تعرض لإصابة في رأسه.

الجماهير أرادت مقاطعة المباراة قبل بدايتها بسبب حالة التوتر التي حدثت بعد بيع حقوق نهائي دوري الدرجة الأولى لمدينة سيدني البعيدة عن ملبورن.

وتطورت الأمور بنزول العديد من المشجعين إلى أرض الملعب بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، ليؤدي ذلك إلى حالة من الشغب والفوضى.

ووسط كل هذه الأحداث تعرض توم جلوفر حارس ملبورن سيتي للإصابة بجرح في رأسه، بوجود اشتباه في معاناته من ارتجاج في المخ، بعدما ألقى أحد المشجعين بدلو مشتعل في وجهه.

وجاء تصرف هذا المشجع ردًا على إلقاء جلوفر لشمروخ هبط على أرض الملعب نحو الجماهير خلف المرمى.

جدير بالذكر أن حالة الغضب بين الجماهير كان سببها الخروج عن تقاليد كرة القدم الأسترالية، بخوض المباراة التي ستحدد الفائز باللقب في مكان بعيد تمامًا عن أصحاب المراكز الأولى بالمسابقة.