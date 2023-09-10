"مشكلتك مع غيره" .. غضب اتحادي ضد أنمار الحائلي بسبب جروهي

هل يرحل جروهي عن نادي الاتحاد؟

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عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها الكبير تجاه إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، بسبب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، بعد الأخبار التي انتشرت عن اقتراب رحيله.

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وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن جروهي اقترب من الرحيل عن نادي الاتحاد، من أجل بقاء البرتغالي جوتا فيليبي الذي انضم للفريق خلال صيف 2023.

وأصبح وسم "خروج جروهي مرفوض" الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، للتعبير عن غضبهم من قرار رحيل جروهي حارس العميد.

وعبر أحد مشجعي الاتحاد عن غضبه تجاه الإدارة، حيث علق قائلًا: "الحارس اللي جاك في وقت صعب وشالك في أسوأ فتراتك التاريخية وكان سبب عودة الاتحاد إلى البطولات تفكر تتخلى عنه لمجرد أنك مو قادر تواجه مشاكلك الحقيقية؟ مشكلتك في غيره وليس جروهي وأنت تعلم ذلك جيدًا".

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ومشجع آخر علق قائلًا: "يا بشر في أحد عنده عقل يترك دا؟ تعبتونا بفشلكم والله كفاية".

كما هاجم الكثير من الجمهور إدارة الاتحاد بسبب قرار رحيل جروهي، حيث وصف بعضهم القرار بالغبي واتهم الإدارة باتخاذ قرارات ليست في مصلحة الفريق.

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