"مشكلة كبيرة".. سر غياب كانسيلو عن مواجهة أتلتيكو مدريد!

"يعاني من ظروف صعبة!"

غاب جواو كانسيلو لاعب برشلونة عن مواجهة أتلتيكو مدريد أمس الأحد، والتي حسمها الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة خارج الديار، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن "كانسيلو لم يسافر مع برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد بسبب وجود مشكلة شخصية كبيرة".

وأهدى فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، الفوز لزميله الغائب، قائلًا في تصريح عقب المباراة: "أهدي الانتصار لجواو كانسيلو الذي يعاني من ظروف صعبة في المنزل!".

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كما قال المدرب تشافي هيرنانديز: "جواو كانسيلو فتى حساس للغاية، شخص استثنائي بقلب كبير جدا، عدم القدرة على التواجد مع الفريق اليوم أثر عليه كثيرا".

وتألق كانسيلو المعار من مانشستر سيتي مع برشلونة هذا الموسم، إذ خاض 32 مباراة، وساهم في 8 أهداف (سجل 4 وصنع مثلها)، علمًا بأنه يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2027.