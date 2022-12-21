مشكلة قانونية مع الهلال .. الكشف عن سر خطير في تأخر تعاقد النصر مع رونالدو

ذهبي النصر السابق يكشف عن معلومة لا يعلمها إلا رئيس النصر ونظيره الهلالي

فجر سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول الصفقة المتحملة لانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي، إذ كشف عن مشكلة قانونية تؤجل الإعلان عن إتمام الصفقة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت قد أكد بالأمس أن الدون سيصل للرياض في اليوم الأخير من العام الجاري، لتوقيع عقد انضمامه للعالمي، لتمثيله بدايةً من الميركاتو الشتوي المقبل.

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لكن ذهبي العالمي السابق أوضح أن المشكلة التي تواجه النصر هي مشكلة قانونية، ملمحًا لتوقيع الدون عقد مبدئي مع الهلال من قبل، يحول دون إتمام العالمي للصفقة حاليًا.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي معلومة لا توجد عند أحد إلا رئيس نادي النصر ورئيس نادي الهلال تخص رونالدو، لكن بطرح سؤال الذكي بيفهم من خلال السؤال !!!، إذا وقع رونالدو للنصر، هل سنشاهد معركة قانونية بين النصر و الهلال؟ تأخير التوقيع والإعلان مسألة قانونية، هل تم حلها!!!؟؟، أوضح من كذا ما فيه".

ويبدو من التغريدة أن رونالدو كان قد وقع عقد انتقاله للهلال قبل أن يصدر مركز التحكيم السعودي قراره بمنعه من التعاقدات لفترتين "الصيف الماضي والشتاء المقبل"، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو، وتوقيع الدون للنصر حاليًا يعني تورطه في القضية التوقيع لناديين في توقيت واحد، ومن ثم معاقبته بالإيقاف لفترة.

وجاء قرار فسخ عقد كريستيانو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر الماضي، ليربك الحسابات، ويجعل اللاعب مضطرًا للبحث عن نادٍ جديد في يناير المقبل دون الانتظار لنهاية الموسم.