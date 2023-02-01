مشكلة في المرارة .. عملية جراحية تُبعد كونتي عن توتنهام!

لن يحضر مواجهة مانشستر سيتي

أكد نادي توتنهام الإنجليزي، معاناة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من مشكلة صحية، ستؤدي إلى خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

وكشف النادي اللندني عن معاناة مدرب الفريق من التهاب المرارة ليقرر إزالتها، مما سيترتب عليه غيابه عن الملاعب لفترة من الزمن.

وقال توتنهام في بيان رسمي:"أنطونيو كونتي أصيب مؤخرًا بألم شديد في البطن، وبعد تشخيص إصابته بالتهاب المرارة، تقرر خضوعه لعملية جراحية لاستئصالها، وسيعود للمباريات مرة أخرى بعد حصوله على فترة النقاهة المناسبة".

ولم يحدد توتنهام الإطار الزمني لتعافي كونتي من العملية، لكنه سيغيب بالتأكيد عن مباراة الفريق القادمة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتولى المدرب المساعد كريستيان ستيليني مهام كونتي بشكل مؤقت لحين عودته من فترة النقاهة.

يذكر أن توتنهام يلعب أمام ليستر بعد مواجهة مانشستر سيتي، قبل أن يخوض مواجهة مرتقبة أمام ميلان يوم 14 فبراير الجاري في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.