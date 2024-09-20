مشكلة جديدة في البطولة المثيرة للجدل.. كارثة تنظيمية بالبرازيل بسبب كأس العالم للأندية!

هل يعقل أن تنظم بطولة وسط كل هذه المشاكل؟

مشكلة جديدة تضاف إلى سلسلة مشاكل كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي يشوبها الكثير من الجدل قبل انطلاقها.

ومنذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام البطولة بعد رفع عدد الأندية المشاركة بها إلى 32 فريقا، تعتبر المشاكل شبه يومية بشأن إقامتها.

بالنسبة للدوري البرازيلي، سيكون هناك معطى هام للغاية، وهو أن فترة إقامة البطولة ستتعارض مع فترة هامة في المسابقة البرازيلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قناة "جلوبو" البرازيلية أفادت أنه حتى مع تأكيد مشاركة 3 أندية في كأس العالم للأندية 2025، لن يتوقف الدوري البرازيلي خلال البطولة.

ومن المتوقع أن يتم لعب ما يصل إلى تسع جولات من الدوري البرازيلي خلال البطولة، ما يعني أن حصيلة المباريات المؤجلة ستكون أكثر من 20 مباراة!.