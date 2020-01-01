مشروع مشترك بين النصر السعودي وريال مدريد قريبًا

كشفت عن سبب الزيارة التي جمعت رئيس النادي مع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي تواجد رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت بعد وصوله الرياض قادماً من مدريد، والتقى الأخير خلال زيارته لنادي ريال مدريد برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

تقارير صحيفة مُقربة من العالمي كشفت عن سبب الزيارة التي جمعت رئيس النادي مع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الناديين بصدد توقيع اتفاقية لإنشاء أكاديمية مشتركة للناديين في مدريد والرياض.

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وكانت جماهير نادي النصر قد تداولت صورًا لرئيس النادي رفقة بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، وكذلك حضر السويكت مباراة الكلاسيكو، التي فاز بها الملكي.

في شأن آخر، اجتمع السويكت بعد مران أمس باللاعبين، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة وتعويض التعثرات التي مر بها الفريق الفترة الماضية.

ووعد رئيس النصر اللاعبين باستمرار تقديم مكافآت مجزية في حال عودة الفريق لسكة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام الأهلي بالتعادل؛ مما وسع الفارق مع متصدر الترتيب الهلال من 3 نقاط إلى 5 نقاط.

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يُذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال.