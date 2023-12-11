مشروع رياضي مغري ورقم قياسي في الانتقالات .. هكذا حاول بايرن ميونخ مع أراوخو!

رغم نفي النادي للحديث مع الأوروجوياني!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بايرن ميونخ لا يزال مهتمًا بفكرة ضم النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو من صفوف برشلونة رغم النفي مرارًا وتكرارًا بطرق مختلفة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي البافاري تواصل مع أراوخو بالفعل، بالرغم من وجود رغبة واضحة لدى الأوروجوياني في الاستمرار رفقة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني قد قدم لأروخو مشروعه الرياضي بتحسينات كبيرة للمستقبل، تتضمن وجوده هو كقطعة تنقص خط الدفاع سيتم البناء حولها لاحقًا.

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كما قدموا له وعدًا أنه سيتم نقله بقيمة قياسية إلى صفوف فريقهم لو منحهم الموافقة على الانضمام لهم، لكن الأمر لن يكون بتلك السهولة في ظل تمسك برشلونة به أيضًا.

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية أخرى كانت قد أكدت أن برشلونة يسعى في الوقت الحالي لتحسين راتب اللاعب وعقده من أجل الحفاظ عليه لفترة أطول في صفوفه.