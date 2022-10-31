مشروع تجاوز 2 مليار يورو .. بيريز خطط لبناء "ملاهي ريال مدريد"!

ملاهي على طريقة أبو ظبي .. مشروع بيريز الذي لم يُكتب له النجاح

كشف ميجيل ديلاني الصحفي في صحيفة "إندبندنت" خطة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لتشييد مدينة ملاهي داخل مجمع تدريب النادي الملكي.

وحسب التقرير المنتشر فقد نجح الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني مايكل إيسنر، في الحصول على موافقة بيريز لتشييد مدينة ملاهي بجوار ملعب سانتياجو برنابيو.

ونقل مصدر في كتاب "ميسي ضد رونالدو" عن بيريز قوله: "في عالمنا، نحن بحجم ديزني، يجب على ريال مدريد القيام بأشياء من هذا القبيل لأننا النادي الأول والطريقة الوحيدة التي سنبقى فيها هي أن نكون دائمًا أول مبتكر كبير".

الابتكار هو إحدى طرق وصف خطط بيريز، حيث أشار التقرير إلى أنه قام بوضع رسومات تخطيطية لأفعوانيات تتعلق بلحظات مميزة في تاريخ ريال مدريد، بما في ذلك تسديدة زين الدين زيدان الرائعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 ضد باير ليفركوزن في هامبدن بارك، واستلهمت هذه الفكرة من مدينة ملاهي عالم فيراري في أبو ظبي.

أشار أحد المديرين التنفيذيين إلى أنه سيكون من السهل جدًا مشاهدة تدريب ريال مدريد والتقاط تكتيكاته، وهو أمر قلل بيريز من أهميته، ولكن بعد ذلك كان هناك عدد من العوامل التي تم تسليط الضوء عليها والتي أدت إلى زوال الفكرة فبعد فترة ثلاثة أشهر، أخبرت شخصيات ديزني السابقة بيريز أنه بحاجة إلى 2.5 مليار يورو من التمويل ومساحة تقدر ب250 فدان.

وحصل بيريز على تمويل بلغ 1.4 مليار يورو، مع مساحة 140 فدانًا فقط، وهو ما لم يكن كافيًا لإقامة المشروع، بالإضافة أن مدريد تمتلك بالفعل مدينة ملاهي وارنر في قلب عاصمة، ليتم في النهاية تأجيل المشروع وركز بيريز بعد ذلك على الدوري الأوروبي الممتاز.