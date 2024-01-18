"مشروع أكبر من نتائج الفريق" .. الاتفاق يجدد عقد ستيفن جيرارد رسميًا ويكشف الأسباب

مشروع الاتفاق مع ستيفن جيرارد مستمر لفترة طويلة..

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أعلن نادي الاتفاق السعودي، تجديد عقد الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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جيرارد وقع عقوده مع الاتفاق في صيف 2023، ولمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025؛ ولكنه تعرض لمجموعة من النكسات على مستوى النتائج؛ أبرزها توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من ثمن النهائي، مع التراجع إلى المركز الثامن في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف الاتفاق في بيان رسمي، عن توقيع الأسطورة الإنجليزية، عقودًا جديدة تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى صيف عام 2027، مع أفضلية التمديد لفترة أخرى.

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ومن ناحيته.. برر رئيس النادي سامر المسحل، تجديد عقد ستيفن جيرارد، على الرغم من النتائج السلبية للفريق الأول؛ إلى الرؤية المشتركة بينه والمدرب الإنجليزي.

المسحل أكد على أن هناك مشروع كبير في النادي، يعمل عليه مجلس إدارته مع جيرارد؛ وهو الملعب الجديد ومرافق التدريب، بالإضافة إلى مراكز التأهيل البدني.

وشدد على أن جيرارد، أثبت منذ اليوم الأول في النادي، على أخلاقياته الكبيرة، والتزامه بالمشروع طويل الأمد، الذي تم رسمه في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

أما المدرب الإنجليزي علق على تجديد عقده؛ قائلًا: "أمر ممتع لي ولعائلتي.. كنت أعرف أن المهمة صعبة للغاية؛ ولكن هناك رؤية أعمل أنا ومجلس الإدارة، على تحقيقها".

وأعرب ستيفن جيرارد، عن ثقته الكبيرة في تطور نتائج الفريق الأول، خلال الفترة القادمة، معلنًا العمل على ضم عدد من اللاعبين المحليين والأجانب؛ وفقًا للاحتياجات الفنية.

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