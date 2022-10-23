مشروب طاقة واحتفال ساخر جديد .. فاردي يدمر وولفرهامبتون

لا يتوقف جيمي فاردي أسطورة نادي ليستر سيتي عن إثارة الجدل، وهذه المرة كان الضحية نادي وولفرهامبتون.

مرة أخرى، قدم جيمي فاردي نجم نادي ليستر سيتي احتفالًا سيظل خالدًا في أذهان جماهير الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0 في الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

فاردي سخر من جماهير وولفرهامبتون بعد هدفه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "مولينو" معقل الذئاب، حيث قلد عواء الذئب في سخرية واضحة من الفريق صاحب الأرض وجماهيره.

ويبدو أن فاردي قد دخل المباراة مستعدًا بالكامل للمواجهة، حيث شوهد أثناء الاستعداد للدخول إلى المباراة وهو يشرب زجاجة من مشروب "ريد بول" للطاقة.

هدف فاردي، البالغ من العمر 35 عامًا، في مرمى وولفرهامبتون هو الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي منذ أن أصبح عمره 30 عامًا، وهو أول لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ "البريمييرليج".

وليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها فاردي من وولفرهامبتون وجماهيره، حيث سبق له القيام باحتفال العواء في الموسم الماضي بعد تسجيله في مرمى "الذئاب" خلال منافسات موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي.