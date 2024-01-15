نشعر بخيبة أمل كبيرة

اعتدى أحد مشجعي منتخب غانا على المدير الفني كريس هيوتون، في فندق الإقامة بكوت ديفوار، عقب الخسارة 1-2 أمام الرأس الأخضر، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023.

ويضرب منتخب غانا موعدا مع نظيره المصري، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة، علمًا بأن أحفاد الفراعنة تعادلوا مع موزمبيق (2-2) في الجولة الافتتاحية.

وحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن هيوتون تعرض لهجوم من أحد مشجعي منتخب غانا، في فندق الإقامة، اعتراضًا على مستوى المنتخب السيئ في المباراة الافتتاحية".

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وقال مدرب برايتون السابق، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد أربكنا الهدف الأول الذي تلقيناه، لكنني اعتقدت أننا عدنا إلى المباراة بعد التعادل".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، ويعرف اللاعبون أيضًا كيف يرى الشعب الغاني هذه المباراة، وتوقعاته لهذه البطولة".