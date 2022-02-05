مشجع ميدلسبره يترك طفله بالفندق للاحتفال بإسقاط مانشستر يونايتد!

كانت ليلة سعيدة على جماهير نادي ميدلسبره بعد الفوز على مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن البعض بالغ في الاحتفال ونسى مسؤولياته.

وودع يونايتد البطولة، بعد خسارته بركلات الترجيح بنتيجة 8/7، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إهدار كريستيانو رونالدو ركلة جزاء.

ويتأهل بذلك الفريق الضيف إلى دور الـ16 من عمر المسابقة، وسط حالة فرحة واحتفالات عارمة من جمهور النادي المتواجد بدوري الدرجة الأولى.

شرطة مقاطعة "ستريتفورد" الواقعة بمدينة مانشستر، كشفت عن القبض على أحد المشجعين بسبب إهماله لطفله خلال الاحتفال.

وأوضحت في بيان رسمي لها، أن الشخص قرر ترك طفله البالغ من العمر 11 سنة في الفندق بعد المباراة للذهاب للاحتفال مع أصدقائه في الحانات.

'Boro away fan arrested for child neglect last night, after choosing to leave his 11yr child in the hotel after the game whilst he went into town celebrating their victory drinking. We have looked after the child with an unhappy mum on her way down from N/East to collect him. — GMP Stretford (@GMPstretford) February 5, 2022

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت برعاية الطفل، حتى جاءت والدته لإحضاره معها وهي في حالة غضب شديدة من الوالد.

يذكر أن المباراة القادمة لمانشستر ستكون ضد بيرنلي يوم الثلاثاء القادم، بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

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