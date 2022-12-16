مشجع منحوس .. راهن على فوز الأرجنتين بكأس العالم وعليه الانتظار حتى 2023!

سوء حظ لا يُصدق

انتشرت المراهنات بشكل ملحوظ على مدار الأسابيع الماضية، بسبب انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، ولكن هناك من لا يستطيع استخدامها.

موقع "SportBible" كشف عن واقعة غريبة من نوعها لمشجع أرجنتيني غير محظوظ قام بالمراهنة على فوز بلاده بالمونديال على حساب فرنسا.

وكان ينتظر هذا المشجع فوز الأرجنتين على الديوك في المباراة النهائية يوم الأحد القادم، من أجل الحصول على مبلغ يصل إلى 1200 يورو.

ولكن تبين في النهاية أنه قام بوضع رهانه على فوز بلاده ببطولة كأس العالم للراجبي التي ستقام في 2023، لذلك سيكون عليه الانتظار لمدة عام للتعرف على نتيجة الرهان.

وقال أحد أصدقاء المشجع المنحوس، إن صديقه ظن أن قيمة الرهان كانت ضخمة بالنسبة له، لذلك تسرع في الاشتراك به دون الالتفات إلى نوع المسابقة.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني للراجبي لا يعتبر من المرشحين للفوز بكأس العالم في اللعبة، حيث تصب الترشيحات نحو انتصار أيرلندا أو فرنسا أو جنوب إفريقيا أو إنجلترا.