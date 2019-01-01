مشجع بورنموث يواجه الإيقاف مدى الحياة بسبب "كعكة"

الواقعة حدثت خلال مباراة فريقه مع تشيلسي في كأس الرابطة بشهر ديسمبر من العام الماضي

يواجه أحد المشجعين الإنجليز الغاضبين، عقوبة الحرمان من حضور أي مباراة لفريقه مدى الحياة، بسبب كعكة رماها على أرضية الملعب.

القصة تعود لشهر ديسمبر الماضي على ملعب ستامفورد بريدج، عندما قرر آدم كوكس مشجع بورنموث إلقاء الكعكة.

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صاحب الـ27 عاماً له سجل غير مشرف في الملاعب، حيث سبق وأن تم إيقافه في واقعة مشابهة عام 2012.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، فإن إحدى المحاكم الإنجليزية في لندن قررت التحقيق في الواقعة.

وجاء ذلك بعدما شوهد مشجع بورنموث وهو يلقي الكعكة أثناء المباراة التي أقيمت في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وثبت بالفعل قيام كوكس بذلك حيث تم العثور على تلك الكعكة بجوار الراية الركنية.

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وبعد القبض عليه وثبوت التهمة ضده، يواجه مشجع بورنموث خطر الحرمان من حضور أي مباريات فريقه مدى الحياة.

يذكر أن البطولة انتهت بفوز تشيلسي 1/0، بهدف سجله البلجيكي إدين هازارد، في البطولة التي تأهل فيها البلوز للمباراة النهائية لملاقاة حامل اللقب مانشستر سيتي.