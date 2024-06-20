مشجع الأسبوع | "يأكل البيتزا بالمعلقة" .. سخرية اسكتلندية لاذعة من نجم إنجلترا

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة أسبوعية خاصة باللقطات الطريقة والمثيرة الصادرة من الجماهير

انتهى الموسم الكروي في مختلف أنحاء العالم ولكن لم تتوقف سلسلة "مشجع الأسبوع" الخاصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا، وخلال الأسابيع القادمة ستكون لقطات المشجعين من ملاعب بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا.

لقطة هذا الأسبوع من شوارع ومقاهي ألمانيا حيث يتجمع المشجعون قبل وبعد المباريات للتشجيع والاحتفال وتناول ما لذ وطاب لهم، وقد اخترنا تحديدًا لقطة للجمهور الاسكتلندي ولكنه لم يكن يُشجع منتخب بلاده بل يسخر من نجم إنجلترا.

النجم الإنجليزي الضحية كان هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، حيث ردد المشجعون جزءًا من الأغنية الشهيرة التي تسخر منه ومن طريقة أكله، حيث قالوا "هاري كين يتنازل البيتزا بالمعلقة"، والهتاف يبدأ بجملة أخرى هي "هاري كين يأكل الاسباجيتي بيده".

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علاقة كين مع الييتزا قوية وممتدة على مدار سنوات مسيرته الكروية، حيث ظهر عام 2022 في مقطع فيديو مع أحد مشاهير تقييم المطاعم "فود بلوجر" وزميله السابق في توتنهام والحالي في بايرن ميونخ، إيريك داير، لتقييم أحد مطاعم البيتزا، وظهر كذلك في فيديو آخر يدعم به وضع الأناناس على البيتزا وهو الأمر الذي يتميز به الإنجليز ويُثير سخرية الطليان كثيرًا.

يُشار إلى أن علاقة الجمهورين الإنجليزي والاسكتلندي دائمة التوتر، والمشاحنات والسخرية المتبادلة بينهما لا تتوقف، وقد دعمت اسكتلندا منتخب إيطاليا بقوة خلال نهائي يورو 2020 ضد إنجلترا، وهو اللقاء الذي سبقه معركة إعلامية جماهيرية كبيرة بشأن البيتزا والأناناس.