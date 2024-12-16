مشجع الأسبوع | خلال مواجهة روما .. نجوم هوليوود يُزينون مدرجات ملعب كومو من جديد

الفريق حقق الفوز في الوقت القاتل

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من مدرجات أحد أجمل وأشهر ملاعب العالم رغم أنه لا ينتمي لنادٍ كبير، وهو ملعب جيوسيبي سينيجاليا الخاص بنادي كومو الإيطالي الذي عاد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم بعد غياب 21 عامًا.

الملعب شهد مساء أمس انتصارًا مثيرًا وعاطفيًا لرجال المدرب سيسك فابريجاس على روما بهدفين نظيفين سُجلا في الوقت القاتل، وقد رفع الفوز رصيد الفريق إلى 15 نقطة في المركز الـ16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحدث لم يكن في الملعب بل المدرجات، إذ شهدت، كما العادة، وجود عدد من نجوم هوليوود مثل كيرا نايتلي ومايكل فاسبندر وأدريان برودي، وقد كانوا شهدوًا على الفوز المذهل لأصحاب الملعب.

تواجد نجوم السينما في مدرجات ملعب كومو ليس أمرًا غريبًا هذا الموسم، ويعود الأمر للعلاقات التي تربط ملاك النادي، الأخوان هارتونو من إندونيسيا، بهذا العالم، بجانب كون كومو وجهة سياحية للعديد من المشاهير وموقع الملعب الرائع وإطلالته على البحيرة.