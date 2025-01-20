مشجع الأسبوع | ما أفسده الأمن بعد مواجهة ريال مدريد ولاس بالماس يُصلحه كيليان مبابي

المهاجم الفرنسي تألق داخل الملعب وخارجه

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حلقة اليوم من ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث أقيمت يوم أمس الأحد مباراة ريال مدريد مع ضيفه لاس بالماس ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني وشهدت انتصار أصحاب الملعب 4-1.

اللقاء شهد أداءً رائعًا من جانب الفرنسي كيليان مبابي بإحرازه الهدفين الأول والثالث، فيما سجل براهيم دياز ورودريجو الهدفين الآخرين، ولكن تألق اللاعب لم يكن فقط داخل الملعب بل خارجه كذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القصة بدأت بإطلاق صافرة نهاية اللقاء، لينطلق أحد الأطفال إلى داخل الملعب أملًا في الحصول على ذكرى للعُمر، لكن الأمن أفسد حلمه الكبير وألقى القبض عليه لتنفجر دموعه.

هنا تدخل مبابي وأصلح ما أفسده الأمن، إذ تقدم للطفل واحتضنه وهدأ من روعه ببعض الكلمات قبل أن يُهديه الحلم الذي سعى له .. منحه قميصه لتتحول لحظات الطفل من الأسوأ للأفضل في دقيقة واحدة.