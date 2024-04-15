مشجع الأسبوع | عدو عدوي صديقي .. والهلال أكبر المستفيدين!

لقطة الأسبوع من مدرجات مباراة الهلال والاتحاد

أطلق جول النسخة العربية قبل أسبوعين سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا لهذا الأسبوع من مدرجات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، وتحديدًا مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد، والتي حسمها الأول لصالحه 4-1.

الهلال كان قد أقصى النصر في نصف النهائي فيما تغلب الاتحاد على الوحدة، وقد التقى الفريقان في النهائي ولم تخرج النتيجة على غير المعتاد في السنوات الأخيرة، حيث فاز الزعيم وتُوج بلقبه الأول في الموسم الجاري والذي قد يكون بداية الرباعية التاريخية.

الصحفي أحمد العجلان نشر مقطع فيديو عبر منصة إكس استضاف خلاله مشجع برازيلي يتواجد في الملعب، والذي أكد مقولة عدو عدوي صديقي! وكان الهلال المستفيد الأكبر.

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المشجع كشف عن تشجيعه لنادي بوتافوجو الذي كان يرتدي قميصه بالفعل، وقد أوضح أنه أتى لتشجيع الهلال لأنه سبق وهزم منافسهم وعدوهم اللدود فلامنجو في كأس العالم للأندية.