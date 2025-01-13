مشجع الأسبوع | حين تكون عاشقًا لبرشلونة وخطيبتك تُحب ريال مدريد!

الكلاسيكو يتخطى حدود الحب

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من منصات التواصل الاجتماعي وردود الفعل عقب فوز برشلونة الساحق على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 5-2 مساء أمس في جدة.

مشاعر المشجعين تختلط وتتنوع خلال متابعة المباريات، من الفرح للحزن للاستياء للغضب للفرح الهستيري إلخ إلخ، لكن الأمور تُصبح صعبة حين يُتابع المشجع الكلاسيكو مع آخر منافس له، فما بالك لو كان الأمر بين شاب وخطيبته!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إحدى مشجعات ريال مدريد وتُدعى هدى نشرت مقطع فيديو لها وخطيبها خلال متابعتهما كلاسيكو السوبر، وقد عنونت "لما تكوني انت مشجعة لريال مدريد و خطيبك مشجع لفريق برشلونة".

الفيديو حمل مشاعر مختلفة بين الثنائي، حيث احتفل الشاب بأحد أهداف برشلونة بشكل هستيري ومن ثم بدأ يُوجه الحديث لها مذكرًا إياها بقوة البارسا، وسط ملامح الحزن والاستياء على وجه الفتاة.