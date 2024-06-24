مشجع الأسبوع | عازف "الساكسفون" يخطف الأضواء في يورو 2024

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة أسبوعية خاصة باللقطات الطريقة والمثيرة الصادرة من الجماهير

انتهى الموسم الكروي في مختلف أنحاء العالم ولكن لم تتوقف سلسلة "مشجع الأسبوع" الخاصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا، وخلال الأسابيع القادمة ستكون لقطات المشجعين من ملاعب بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا.

لقطة هذا الأسبوع من شوارع ألمانيا، حيث يحتفل المشجعون بإقامة يورو 2024 بمختلف الفعاليات والأنشطة، وذلك بعيدًا عن نتائج منتخبات بلادهم التي قد لا تكون كما المطلوب أحيانًا.

أحد المشجعين لفت الأنظار بشدة وخطف الأضواء من الجميع، وهو الألماني عازف الساكسفون كما يُلقب في منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في عدة لقطات يعزف بآلته الجميلة والجميع يرقص بفرح وسعادة ومتعة كبيرة حوله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دور المجموعات من البطولة الأوروبية قارب على النهاية، وقد ضمنت ألمانيا تأهلها إلى دور الـ16 رسميًا مما يعني استمرار ظهور عازف الساكسفون الشهير في الشوارع والملاعب الألمانية المختلفة.

المانشافت أنهوا دور المجموعات في صدارة مجموعتهم بانتصارين وتعادل أخير كان بهدف قاتل أمام سويسرا مساء أمس الأحد.