مشجع الأسبوع | سالم الدوسري .. حين يتحول نجم كرة القدم إلى "سوبر هيرو"

لقطة الأسبوع من مباراة السعودية وباكستان التاريخية

أطلق جول النسخة العربية قبل أسبوعين سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

لقطة هذا الأسبوع من باكستان، حيث شهدت البلاد لأول مرة استضافة المنتخب السعودي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأسي العالم 2026 وآسيا 2027، والتي انتهت بفوز الأخضر 3-0.

أحد أطفال باكستان، شيس ساجي، تحدث لوسائل أعلام باكستانية قبل أيام من زيارة المنتخب السعودي مبديًا رغبته بمقابلة النجم سالم الدوسري، والذي وصفه بأنه بطله الذي لا يُصدق أنه سيزور البلاد.

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إدارة المنتخب السعودي ونجم الهلال لم يُفوتوا تلك الأمنية دون تحويلها إلى واقع للطفل الباكستاني، حيث تمت دعوة ساجي إلى مقر إقامة الأخضر وترتيب لقاء جمعه مع الدوسري.

الدوسري التقط بعض الصور التذكارية مع الطفل المحب وقدم له قميص الأخضر برقمه وتوقيعه، في قصة جديدة تشهد تحول نجم كرة القدم إلى سوبر هيرو نشرها حساب المنتخب خلال مقطع فيديو ظهر عبر منصة إكس.