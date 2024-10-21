مشجع الأسبوع | سعود عبد الحميد استغربه .. جمهور روما يثير التعجب بتصرفاته ولافتة

حلقة جديدة من سلسلة مشجع الأسبوع

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا اليوم من مدرجات ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، والذي شهد يوم أمس مباراة روما مع ضيفه إنتر ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي وقد خسرها صاحب الملعب بهدف نظيف.

الخسارة أو لنقل حتى المباراة كاملة لم تكن "الهم" الأكبر لدى عشاق الذئاب، بل تصرفات الإدارة وقراراتها العجيبة من وجهة نظرهم، إذ تواصلت الاحتجاجات ومظاهر الغضب والاستياء والرفض لما يفعله الملاك خاصة قرار إقالة المدرب السابق دانييلي دي روسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور روما كرر خلال مواجهة إنتر ما سبق وفعله خلال مواجهة أودينيزي، إذ قاطع المباراة وامتنع عن التواجد في المدرجات خلال الـ15 دقيقة الأولى، لكنه لم يكتف بذلك تلك المرة بل علق لافتة كتب عليها "15 دقيقة من الغياب بسبب شعورنا بالاشمئزاز من الإدارة".

مجموعة "الكورفا سود" واصلت الاحتجاجات خلال المباراة ورفعت لافتة أخرى كتب عليها "غيابك واضح فريدكين .. حتى أنك أرسلت فرنسيًا للتحدث إلينا"، وذلك في انتقاد واضح للظهور المتكرر والتصريحات الكثيرة للمدير الرياضي فلوران جيسولفي مؤخرًا.

المثير في كل تلك التصرفات هي رد فعل السعودي سعود عبد الحميد، الذي انضم للجالوروسي بداية الموسم الجاري، حيث لم يعتد بعد تلك المشاهد وردود الفعل الجماهيرية، حيث ظهر على دكة البدلاء وهو يسأل زميله، نيكولو بيسيلي، عن سبب غياب الجمهور، كما طلب منه ترجمة اللافتة الموضوعة في المدرجات عند بداية اللقاء.

ماسيمو أمبروزيني نجم ميلان السابق والمحلل الحالي في قنوات سكاي سبورت تحدث عن تلك اللقطة مؤكدًا أن لاعب الهلال السابق لم يفهم تصرف جمهور روما ولذا سأل زميله عنه، مشيرًا إلى أنه لم يعتد تلك المشاهد قبل انضمامه للفريق الإيطالي.