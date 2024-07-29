مشجع الأسبوع | رغم رباعية بورتو .. "أطفال" البرتغال مستقبل النصر!

النصر خسر بنتيجة قاسية أمام بورتو وديًا

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من مدرجات ملعب دراجاو العريق في البرتغال، والذي استضاف مساء أمس المباراة الودية بين بورتو البرتغالي والنصر السعودي وانتهت لصالح الأول بأربعة أهداف دون رد سُجلت جميعًا في الشوط الأول.

المباراة كانت قاسية جدًا على جماهير العالمي، لكن الشيء الوحيد الذي أدخل البهجة إلى قلوبهم ورسم الابتسامة على وجوههم كان مدرجات الملعب، والتي امتلأت بالمشجعين خاصة الأطفال المرتدين لقميص النصر الأصفر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أطفال البرتغال منحوا النصراوية أمل في أن يكونوا مشجعي الفريق في المستقبل، وذلك بالطبع واحدة من الآثار الرائعة للتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو في يناير 2022.

يُشار إلى أن صاحب الـ39 عامًا انضم للنصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وينتهي عقده صيف 2025 لكن يُرجح تجديده لموسم أو موسمين قادمين.