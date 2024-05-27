مشجع الأسبوع | رد فعل مؤلم لعاشق ريال مدريد على اعتزال توني كروس!

لقطة جديدة لعشاق كرة القدم

أطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

شهد هذا الأسبوع العديد من اللقطات الجميلة والطريفة في مدرجات ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، خاصة مع إقامة الكثير من النهائيات في أوروبا وآسيا وإفريقيا، ولكننا اخترنا لقطة بعيدة عن المدرجات .. كانت من لقاء مع أحد مشجعي ريال مدريد وصدمته بخبر اعتزال توني كروس.

نجم الوسط الألماني أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية عقده مع ريال مدريد، حيث ستكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند السبت القادم آخر ظهور له في ملاعب كرة القدم كلاعب، مفضلًا ذلك على اللعب في أمريكا أو المنطقة العربية خاصة السعودية.

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المشجع المُسن فوجئ بواسطة مذيع برنامج "إل شيرينجيتو" بخبر اعتزال كروس لتسيل دموعه بحرقة وتخرج منه كلمات عاطفية غير مرتبة تُعبر عن صدمته بالخبر.

إذ قال "أمر مؤسف، كروس يُمثل ريال مدريد. هو أيقونة ومثل الفريق بشكل ممتاز. أتمنى له التوفيق في حياته القادمة. شكرًا له على كل شيء".