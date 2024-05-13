لقطات المشجعين الطريفة كثيرة هذا الأسبوع

أطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

شهد هذا الأسبوع العديد من اللقطات الجميلة والطريفة في مدرجات ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، ولذا قررنا الاستثناء واختيار لقطتين للمشجعين هذا الأسبوع، واحدة من أمريكا والثانية من مصر.

إنتر ميامي استطاع تحقيق انتصار صعب ومثير خارج ملعبه على مونتريال بنتيجة 3-2، ولم يُسجل نجمه ليونيل ميسي أي هدف، لكن أحد أكبر مشجعيه كان حاضرًا في الملعب وقد ارتدى رأس ماعز للتأكيد على أن النجم الأرجنتيني هو الأفضل في العالم (GOAT).

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وفي مصر، وتحديدًا استاد الإسماعيلية خلال مباراة الإسماعيلي مع الداخلية التي حسمها الأول لصالحه بهدف رائع في الوقت القاتل لنجمه عبد الرحمن مجدي، برزت لقطة إنسانية وفطرية وعاطفية جدًا.

الكاميرا أظهرت إحدى البنات وهي تُحاول تجفيف عرق والدها في إشارة جميلة لحنان البنات وجمالهن.