مشجع الأسبوع | جنون الـVAR يطال جماهير مانشستر يونايتد خلال مواجهة كوفينتري سيتي

لقطة الأسبوع من مدرجات ملعب ويمبلي

أطلق جول النسخة العربية قبل أسبوعين سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا لهذا الأسبوع من مدرجات ملعب ويمبلي العريق في إنجلترا، حيث أقيمت مساء أمس مباراة مانشستر يونايتد وكوفينتري سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد وانتهت لصالح الأول بركلات الجزاء الترجيحية.

المباراة جاءت في غاية المتعة والإثارة، حيث بدا أن مانشستر يونايتد في طريقه لانتصار سهل وساحق بتقدمه في الساعة الأولى من اللعب 3-0، لكن كل شيء انقلب ضده في الـ20 دقيقة الأخيرة بعدما استطاع منافسه الوصول إلى التعادل 3-3.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

امتد اللقاء إلى الشوطين الإضافيين، وعند الدقيقة الأخيرة منه نجح كوفينتري سيتي في إحراز هدف الفوز الرابع، لتخرج جماهير اليونايتد من الملعب وسط حسرة وألم كبير، ذلك قبل أن يُلغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الـVAR.

إلغاء الهدف أصاب جماهير يونايتد التي غادرت الملعب بالجنون، لتتسابق في العودة إلى المدرجات لمتابعة اللقاء أملًا في انتزاع بطاقة التأهل بركلات الترجيح، وهو ما حدث بالفعل.

مانشستر يونايتد سيُواجه جاره وعدوه اللدود، مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي يوم 25 مايو القادم.