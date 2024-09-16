مشجع الأسبوع | عقم في الملعب والحل في المدرجات .. حضور خاص في ديربي لندن

لقطات المشجعين الطريفة كثيرة هذا الأسبوع

أطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

لقطة هذا الأسبوع من ملعب توتنهام هوتسبيرز حيث أقيمت مباراة قمة الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي بين توتنهام وآرسنال وانتهت لصالح الضيوف بهدف جابرييل الوحيد.

أصحاب الملعب لم يُقدموا مباراة سيئة في ديربي لندن، بل وصلوا جيدًا لمرمى خصمهم ولكن إهدار الفرص كان العنوان الأبرز للمباراة، والمثير أن ذلك حدث أمام عيون اثنين من أبرز مهاجمي الفريق عبر تاريخه وهما تيدي شيرنجهام وجيرمان ديفو اللذان تواجدا في المدرجات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور السبيرز لم يُخف حسرته على أيام ولت تواجد خلالها أعظم المهاجمين في الفريق وآخرهم بالطبع هاري كين المتألق حاليًا مع بايرن ميونخ، وقد ذهب البعض إلى وصف وجود الثنائي الهجومي في المدرجات بأنه الحل الأفضل للعقم الموجود على أرض الملعب.

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ريتشارد بورتر، أحد مشجعي توتنهام، كتب عبر منصة إكس "نعم، أفضل مهاجمينا لم يكونوا على أرض الملعب أو في دكة البدلاء، بل كانوا في المدرجات .. ديفو وشيرنجهام".