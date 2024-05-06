مشجع الأسبوع | الهلال والاتحاد والأهلي .. حين تدفعك خسارة 7 مباريات لتشجيع عدوك اللدود!

لقطة الأسبوع من مدرجات الجوهرة المشعة

أطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا لهذا الأسبوع من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، حيث أقيمت مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء الماضي بين الاتحاد وضيفه الهلال.

الهلال استطاع الفوز رغم النقص العددي الذي عانى منه منذ نهاية الشوط الأول، وقد كان فوزه 2-1 هو السابع له هذا الموسم على الاتحاد، حيث سبق أن هزمه ذهابًا إيابًا في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكذلك في نهائي السوبر السعودي.

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الخسارة 7 مرات في موسم واحد أمام منافس واحد دفعت أحد مشجعي الاتحاد لتشجيع العدو اللدود والجار الذي يخوض أمامه مواجهات الديربي المشتعلة، الأهلي، حيث تمنى أن يستطيع الراقي إيقاف الهلال وإلحاق الخسارة به في مباراة الفريقين المؤجلة التي ستقام مساء اليوم الإثنين.

المشجع قال في مقطع فيديو متداول "7 مباريات كلها هزائم، بإذن الله يبيض وجهنا الأهلي ويفوز يوم الإثنين، أتمنى أن يفعلها فهو جارنا، لابد لأحد أن يُوقف الهلال، أتمنى أن يفوز الأهلي".