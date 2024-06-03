مشجع الأسبوع | "الهلال مثل الريال ويستحق اللعب في أوروبا" .. حين تُجبر منافسك على الاعتراف بقوتك!

النصر خسر مجددًا أمام الهلال ومشجعوه اعترفوا بالواقع المرير

يُطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

لقطة اليوم من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، حيث أقيمت يوم الجمعة الماضي مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال، بطل دوري روشن، ووصيفه، النصر، وقد انتهت لصالح الأول بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

الهلال كان قد هزم النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ومباراة ذهاب دوري روشن السعودي، فيما لم يستطع العالمي الفوز سوى في مباراة نهائي البطولة العربية، وقد أدى ذلك لاعتراف جمهوره بسطوة الزعيم وقوته وأفضليته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عشاق النصر لم يتقبلوا أبدًا الخسارة وعدم قدرة فريقهم إحراز هدف خلال الشوطين الإضافيين رغم لعب الهلال بـ9 لاعبين، وقد انفجروا عقب اللقاء وظهروا في حالة حسرة كاملة خلال برنامج "كواليس المدرج" المذاع عبر منصة يوتيوب.

أحد المشجعين اعترف بأفضلية الهلال على صعيد الشخصية، إذ قال "الهلال يفوز بشخصيته، الهلال مثل ريال مدريد يفرض شخصيته على أي فريق".

مشجع آخر أكد جاهزية الزعيم للعب في أوروبا، بقوله "أثبت الهلال اليوم أنه يجب أن يلعب في أوروبا، نادٍ كبير بالفعل! أحرجنا تمامًا .. بـ9 لاعبين ولم نستطع أن نُسجل في مرماه سوى هدف واحد، وطوال نصف ساعة هي مدة الشوطين الإضافيين لم نستطع إحراز أي هدف".