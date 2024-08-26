مشجع الأسبوع | الجميلة عاشقة سامبدرويا التي أثارت حيرة الجميع في إيطاليا!

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا اليوم من مدرجات ملعب لويجي فيرارس في إيطاليا، حيث أقيمت مباراة سامبدوريا وريجيانا لحساب الجولة الثانية من السيري بي.

المباراة انتهت بخسارة أصحاب الملعب بهدف نظيف، ولكن الملف في اللقاء لم يكن أداء الفريقين أو النتيجة أو أن السامب مازال يبحث عن فوزه الأول حتى الآن، لكن الملفت والذي أثار حيرة الجميع في إيطاليا كان إحدى مشجعات الدوريا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صورة المشجعة الجميلة انتشرت عبر السوشيال ميديا مثل النار في الهشيم، وسرعان ما بدأ الجميع يبحث عن هويتها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وقد توصل البعض إليها فعلًا وظهر أنها المذيعة إليسا ماتزوكيلي.

وظهر من خلال حساب إليسا على إنستجرام أنها إحدى المشجعات العاشقات لفريق سامبدوريا، وأنها اعتادت الحضور مع مجموعة كورفا سامبدوريا لتشجيع الفريق من الملعب خاصة في مباريات لويجي فيرارس.