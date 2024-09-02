مشجع الأسبوع | الطريقة الأغرب .. عاشق الاتحاد يستغل موهبته الخاصة لمطالبة الرئيس بالصفقات

لقطة الأسبوع من منصات التواصل الاجتماعي

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا لهذا الأسبوع ليست من مدرجات الملاعب بل من منصات التواصل الاجتماعي، حيث لجأ أحد مشجعي الاتحاد لأغرب طريقة ممكنة لمطالبة الرئيس لؤي مشعبي بإبرام الصفقات اللازمة للفريق.

الاتحاد ضم عديد اللاعبين المميزين هذا الصيف، لكن الجماهير مازالت تُطالب بالمزيد، خاصة التعاقد مع جناح وقلب دفاع، ومع بقاء ساعات قليلة على غلق سوق الانتقالات، لم يجد مشجع العميد سوى استغلال موهبته في العزف والغناء، وتقدير تلك الموهبة وجودتها يعود لكم أصدقائي القراء، لمطالبة الرئيس مشعبي بالتعاقد مع جناح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشجع ظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس وهو يعزف على آلة العود ويُغني مطالبًا مشعبي بضم جناح أيمن، حيث يغني "يا مشعبي وين الجناح وين .. وين اللي خلصناه بين الشوطين .. ما نبغى فيليبي تكفى .. نبغى رجال .. نبفى مدافع ونبغى أفعال".

الفيديو وجد صدًا جميلًا بين عشاق العميد وقد تداولوا الفيديو بقوة وأبدوا إعجابهم بطريقة المشجع وخفة ظله وتفكيره الإبداعي.