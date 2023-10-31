فيديو | بعد هجوم الجماهير عليه لوداع الكأس .. مشجع أهلاوي يصالح جابري فيجا بطريقته

الجمهور صدم الإسباني عقب الهزيمة أمام أبها، لكن أحدهم رفض هذه النهاية السيئة لليلة..

ليلة سيئة عاشها الإسباني جابري فيجا؛ محترف الأهلي السعودي، أمس الثلاثاء، على المستوى الفردي والجماعي على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

الإسباني ودع كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة الراقي بالهزيمة أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دور الـ16.

وأثناء خروجه من أرض الملعب، أطلق الجماهير صافرات الاستهجان عليه، انتقادًا للمستوى الفني الذي ظهر به خلال اللقاء رفقة عدد من زملائه كالبرازيلي روبرتو فيرمينو، والمدرب الألماني ماتياس يايسله.

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لكن رفض أحد المشجعين أن تنتهي ليلة فيجا بهذه الطريقة، فأثناء مغادرته للاستاد أستوقفته عدد من الجماهير لالتقاط الصور التذكارية معهم، وقام بمصالحته..

المشجع وجه رسالته لصاحب الـ21 عامًا قائلًا: "نحن نحبك، لا تستمع لصافرات الاستهجان"، في محاولة لم تنجح كليًا في إزالة علامات الإحباط عن وجه اللاعب.

يذكر أن الأهلي لم يعد منافسًا الموسم الجاري إلا على لقب دوري روشن السعودي، الذي يحتل به المركز الخامس برصيد 22 نقطة مع مرور 11 جولة منه.