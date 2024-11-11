مشجع الأسبوع | صراخ وهتاف ينتهي بدموع الفرح .. جارناتشو يُحول حلم طفل إلى حقيقة!

حلقة جديدة من سلسلة "مشجع الأسبوع" ..

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من ملعب أولد ترافورد حيث أقيمت يوم أمس الأحد مباراة مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز أصحاب الملعب بثلاثة أهداف دون رد سجل منهم البديل أليخاندرو جارناتشو الهدف الأخير بعد دخوله الملعب في الشوط الثاني.

أذنا جارناتشو وخلال استعداده لدخول أرض الملعب التقطتا صوت هتاف باسمه، وقد التفت إلى مصدر الصوت ووجده طفلًا جميلًا يُغني ويهتف له، وقد منحه اللاعب تحية وقبلة سريعة من موقعه على جانب الملعب حيث كان يستعد للدخول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم صاحب الـ20 عامًا لم ينس ذلك الطفل وهتافه له وقد قرر مكافأته! لذا توجه له بعد انتهاء المباراة وبحث عنه وأهداه قميصه لتنفجر عيون الطفل بالبكاء وكذلك والدته وأخته فرحًا بتحول حلمه بمقابلة معشوقه والحصول على قميصه إلى حقيقة.

مقطع الفيديو الذي تضمن اللقطة انتشر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد أشاد الجميع بتصرف النجم الأرجنتيني.