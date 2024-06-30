مشجع إنجلترا "النائم" يفجر مفاجأة.. ويبعث رسالة إلى ساوثجيت!

تصريح مثير من المشجع الإنجليزي

فجّر مشجع منتخب إنجلترا، الذي تصدّرت صورته وهو نائم أغلفة الصحف الإنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل عقب آخر مباراة للأسود الثلاثة في دور المجموعات أمام سلوفينيا (0-0) في يورو 2024.

وكانت الصحف الإنجليزية قد ذكرت أن المشجع "حصل على قيلولة" أثناء المباراة "المملة" للمنتخب الإنجليزي، ولم يستيقظ سوى على صافرات الاستهجان ضد المدرب جاريث ساوثجيت، بعد صافرة النهاية.

لكن المشجع البالغ من العمر 32 عامًا، قال في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، إن الصورة المنتشرة لم تكن أثناء مباراة سلوفينيا، وإنما قبل انطلاقها بأكثر من ساعتين ونصف.

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وأوضح أنه وصل إلى الملعب مع أصدقائه مبكرًا، لوضع العلم الإنجليزي في المدرجات، حيث حصل على القيلولة بينما كانت المدرجات خاوية.

وذهب هان إلى مدرسة كراولي التي تخرج منها جاريث ساوثجيت، وعن ذلك ختم المشجع: "أتفهم بعض المشجعين الذين يعتقدون أنه ممل بعض الشيء، لكن كوني صبيًا محليًا فأنا أدعمه وأتعاطف معه قليلًا".