“مشاهدته تؤلم عيني”.. جماهير برشلونة غاضبة بسبب تسريب جديد!

انتقادات كبيرة على قميص برشلونة المحتمل الموسم القادم...

أثار القميص الثالث المسرب لفريق برشلونة، والذي قد يرتديه الموسم المقبل غضب جماهير الفريق الكتالوني، بسبب تصميمه ولونه المختلف.

وانتشر تسريب لقميص برشلونة الثالث الموسم المقبل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيكون باللون الفسفوري والأبيض، مع نقوشات مختلفة على القميص.

وبحسب التسريبات، فإن شركة "NIKE" التي تنتج القميص، قررت تصميم هذا القميص بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس الفريق الكتالوني، ولكن لن يظهر في الكثير من مباريات الموسم كونه القميص الثالث.

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وطالبت بعض جماهير الفريق الكتالوني، على وسائل التواصل الاجتماعي تغيير الشركة التي تنتج القمصان والتعاقد مع شركة أخرى، ووصف أحدهم بأن مشاهدة هذا القميص على اللاعبين في الملعب ستؤلم عينه.

جدير بالذكر أن هناك تسريبات انتشرت عن شكل قميص برشلونة الأساسي في الموسم المقبل، إذ سيكون باللونين الأحمر والأزرق، وسيكون أشبه بالقميص الذي ارتداه الفريق في موسم 2009، بينما تتجه الإدارة للاعتماد على اللون اللبني في القميص الثاني.