"مشاكل صلاح وماني انتهت، وهذا هو الدليل"

أسطورة الكرة الإنجليزية يؤكد أن العلاقة بين ماني وصلاح أصبحت أفضل.

يرى إيان رايت نجم آرسنال المعتزل أن الأزمات بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجما ليفربول قد انتهت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح برنامج تلفزيوني لتحليل أداء نجوم الدوري الإنجليزي، وأكد خلالها أن الثنائي أصبحا في حالة أفضل سويًا.

وقال رايت: "يمكنك دائمًا أن تعرف طبيعة العلاقة بين اللاعبين عند الاحتفال بالأهداف، إذا احتفلوا سويًا فهذا يعني أنهما على ما يرام".

خوف في مانشستر يونايتد وبرشلونة .. ردود أفعال استحواذ السعودية على نيوكاسل

وأضاف: "صلاح وماني يحتفلان معًا الآن، لكنني أعتقد أنه جاءت بعض الأوقات التي لم تكن علاقتهما في أفضل حال، لكن ذلك انتهى الآن".

وأردف: "صلاح يقول دائمًا أنه جناح لكننا نراه يظهر مزايا رأس الحربة، بعض الأوقات يكون تمرير الكرة أفضل لكنني أعود وأقول لنفسي لو كنت مكانه لما مررتها، ولا يمكنك أن تشكو من ذلك، فهو يسجل ويصنع".

وأكمل: "أعتقد أن صلاح في الوقت الحالي بما يملك من مستويات يعد من أفضل اللاعبين في أوروبا، لقد وضع نفسه في تلك المكانة".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول هدافي ليفربول للموسم الجاري برصيد تسعة أهداف وكان قريبًا من الحصول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لولا فوز كريستيانو رونالدو بها.