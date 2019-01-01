مشاكل حراسة مرمى بايرن ميونيخ تتواصل حتى بالتدريبات

قبل مواجهة ليفربول المرتقبة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تعرض حارس بايرن ميونيخ، الشاب رون ثوربن هوفمان للإغماء في تدريبات الفريق بعدما تلقى تسديدة في وجهه.

وحسب بيلد الألماني، فأن الحارس تم علاجه بشكل سريع، لإفاقته مرة أخرى.

وساعد كل من سفين أولريتش، رافيينا، فرانك ريبيري، في مساعدة الحارس البالغ 19 عامًا.

فيما قام جيروم بواتينج باستدعاء طبيب النادي، لعلاج الحارس الشاب الذي يلعب لفريق الرديف لبايرن ميونيخ الذي يلعب في الدرجة الرابعة.

كما تواجد في قائمة الفريق الأول، في 6 مباريات الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ.

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💢 لم يحرز أي فريق في الليجا أهدافًا بالرأس أكثر من ريال مدريد، في جميع المسابقات هذا الموسم.



◀️ 15 هدفًا pic.twitter.com/uyd91AX1ud — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

ويستعد البافاري للقاء ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بالدور ثمن النهائي، مع عودة حارس الفريق الأول مانويل نوير من الإصابة.