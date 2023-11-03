"مشاكل بدنية" لنجم ريال مدريد تقرب ألفونسو ديفيز من الملكي!

النادي الملكي أمام مشكلة صعبة..

بسبب مشاكل بدنية لدى الظهير الفرنسي، قد يغادر فيرلاند ميندي نادي ريال مدريد في يناير المقبل، ما يترتب عليه وصول مرتقب لنجم ينتظره كل مشجعي ريال مدريد.

ألفونسو ديفيز، قد يأتي من بايرن ميونخ أسرع مما كان يتوقع الكثيرون تبعًا للرحيل المرتقب لفيرلاند ميندي.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو" فإن هناك بعض الأندية السعودية المهتمة بضم ميندي من ريال مدريد حال رحيله، في ظل سعي دوري روشن لاستقطاب أفضل النجوم العالميين.

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لكن الصحيفة نفسها تؤكد أن الظهير الفرنسي الدولي يريد البقاء لأطول وقت في أوروبا، إذ إن خطوة السعودية قد تكون مبكرة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

يبدو أن مركز الظهير الأيسر لا يزال صداعًا في ذهن ريال مدريد، فبعد التوقيع مع فران جارسيا لم يكن الظهير الإسباني البديل المتوقع على المستوى الذي يطمح إليه ريال مدريد، لذا لا يزال هناك حديث عن ديفيز، ورحيل ميندي قد يسهل كل شيء.