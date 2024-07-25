مشاكل أولمبياد باريس تبدأ مبكرًا .. مدربا كندا يدفعان ثمن "فضيحة" التجسس

الأولمبياد لم يُفتتح بعد والقرارات العقابية بدأت بالفعل!

لم تُفتتح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، أولمبياد باريس 2024، بعد إلا وبدأت المشاكل والقرارات العقابية بالفعل، إذ دفع مدربان من منتخب كندا للكرة النسائية ثمن فضيحة التجسس على المنتخب النيوزلندي قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

الأزمة بدأت يوم الإثنين الماضي، حيث لاحظ الطاقم الفني لمنتخب نيوزلندا النسائي لكرة القدم وجود طائرة دون طيار "درون" تتجسسن على الحصة التدريبية في سانت اتيان، وقد أبلغت الشرطة الفرنسية التي تمكنت من إلقاء القبض على شخصين حددت هويتهما أنهما جوزيف لموباردي وجاسمين ماندر عضوي الجهاز الفني للمنتخب الكندي.

اللجنة الأولمبية الكندية تقدمت باعتذار للمنتخب النيوزلندي وأكدت إبعاد لموباردي، محلل الفيديو، وماندر، مساعد المدرب، عن المنتخب وطردهما من العاصمة الفرنسية، كما أكدت المدربة بيف بريستمان أنها لن تتواجد خلال لقاء الفريقين اليوم الخميس تأكيدًا على التزام المنتخب الكندي بالنزاهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت في بيان الاعتذار "ما حدث لا يُمثل قيم فريقنا، أعتذر قبل كل شيء للاعبات وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب نيوزلندا. أنا المسؤولة في النهاية عما حدث ولذا والتزامًا بالنزاهة قررت إبعاد نفسي عن مواجهة الخميس".

أتمت "أقوم بتلك الخطوة لضمان شعور الجميع بالتمسك بالروح الرياضية ومن منطلق روح المسؤولية".