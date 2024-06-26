كأن مشاكله في النصر لا تكفي .. رئيس الاتحاد السنغالي ينقلب على ساديو ماني بسبب "فيديو الثانية فجرًا"

انقلاب جديد ضد ساديو ماني..

يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يعيش أسوأ فترات مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، في الوقت الحالي.

ماني تلقى انتقادات عنيفة من الجماهير النصراوية؛ بسبب مستواه السيئ في الموسم الماضي 2023-2024؛ وسط أنباء عن رغبته في الرحيل عن الفريق، في صيف العام الحالي.

لكن.. كأن مشاكل ساديو ماني في النصر "لا تكفي"؛ حيث تعرض اللاعب لهجومٍ عنيف من أوجستين سنجور، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سنجور انتقد تصريحات نجم نادي النصر ضد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، بعد المواجهة أمام الكونجو الديمقراطية، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال رئيس الاتحاد السنغالي في تصريحات لإذاعة "Sud FM": "وصلني فيديو في الساعة الثانية فجرًا لـ(تصريحات ماني)، والتي انتقد فيها أسلوب لعب سيسيه، في مباراة المنتخب الوطني أمام الكونجو الديمقراطية".

وأكد على أنه شعر بـ"الصدمة" من هذه التصريحات، مضيفًا: "اللاعب ارتكب خطأ.. كان يجب عليه الصمت وعدم الحديث عن مدربه، الذي يعتبر أحد أساطير الكرة السنغالية؛ خاصة أن السؤال لم يطرح عليه من الأساس".

ووجّه أوجستين سنجور "رسالة" إلى ساديو ماني، بضرورة التحدث مع مدربه في الغرف المغلقة، وليس أمام وسائل الإعلام، إذا كان هناك شيء ما لا يعجبه، وأن يجعل "الجماعية" همه الأول والأخير.

واعترف سنجور في نهاية حديثه، بأن بعض نجوم منتخب السنغال الأول لكرة القدم، شعروا بـ"غضب شديد" من تصريحات زميلهم؛ لكنه قلل بالرغم من ذلك، من وجود أزمة بـ"المعنى الحرفي"، بين ماني وأليو سيسيه.