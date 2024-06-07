مشاركة مُحبطة .. أجويرو يُسجل ثنائية في ديربي مانشستر "التخيلي" بالولايات المتحدة!

وداع دون الخروج بأي انتصار

بعد سنوات طويلة على مواجهاتهما الشرسة في ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد، قرر لويس ناني وسيرخيو أجويرو خوض هذه المعركة من جديد.

الأمر حدث من خلال مسابقة "TST" أو "The Soccer Tournament" وهي منافسة ترفيهية تقام كل مباراة منها بمشاركة 7 لاعبين ضد 7 في الولايات المتحدة الأمريكية، مع منح الفائز باللقب جائزة مالية قيمتها مليون دولار.

ديربي مانشستر تجسد في البطولة، عن طريق مواجهة بين فريق ناني ونظيره أجويرو، حيث انتهت بفوز النجم البرتغالي بنتيجة 6/2، في قمة إنجليزية فريدة من نوعها في مدينة كاري بولاية نورث كارولينا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت المباراة عبارة عن مواجهة إقصائية لفريق المهاجم الأرجنتيني، وبهذه النتيجة أنهوا الحدث بـ3 هزائم خلال مرحلة دور المجموعات، ولكن النبأ الجيد كان بتسجيل أجويرو هدفي فريقه قبل الخروج من المنافسات.

وأما بالنسبة لفريق ناني فالأمور تبدو مختلفة للغاية، لأنهم يعتبرون الآن من المفضلين للحصول على اللقب بعد الفوز في كل المباريات التي خاضوها حتى الآن.

جدير بالذكر أن فريق اجويرو ارتدى أطقم مانشستر سيتي لموسم 2024/2025 خلال البطولة، وكان النادي الإنجليزي هو الراعي الرئيسي له.