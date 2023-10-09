بمشاركة السعودية .. الكشف عن موعد بيع تذاكر كأس آسيا و"مفاجآت كبرى منتظرة"

الكشف عن تفاصيل هامة للجماهير قبل كأس آسيا 2023

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا "قطر 2023"، مساء اليوم الإثنين، عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات المسابقة القارية الكبرى.

قطر تستضيف بطولة كأس آسيا، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ بمشاركة 24 منتخبًا، موزعين على 6 مجموعات.

وأعلنت اللجنة، انطلاق عملية بيع التذاكر عبر منصات إلكترونية مخصصة لذلك، يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق العاشر من أكتوبر 2023؛ حيث سيتم طرح 4 فئات، بأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطريًا.

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وفي هذا السياق.. أوضح حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة القطرية المنظمة للبطولة، أنه سيتم طرح التذاكر على عدة مراحل؛ لتسهيل عملية الشراء على الجماهير، وإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ ممكن، من أجل حضور المباريات.

وأكد الكواري في مؤتمر صحفي، على تكرار تجربة كأس العالم، والتي استضافتها الدوحة القطرية في شهري نوفمبر وديسمبر 2022؛ وذلك بإتاحة الفرصة أمام المشجع؛ لحضور أكثر من مباراة، في يوم واحد، بنهائيات آسيا 2023.

وأشار المدير التنفيذي، إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض العروض، التي تتيح للمشجعين، الحصول على سكن خلال البطولة الآسيوية، وبأسعار مختلفة ومناسبة للجميع.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يتواجد في المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2023، إلى جانب كل من عمان وتايلاند وقيرغيزستان.