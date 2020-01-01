مشادة بين كهربا وفضل خلال احتفالية تتويج الأهلي بالدوري

كهربا يدخل في مشادة مع محمد فضل.

شهدت احتفالية تتويج النادي الأهلي، ببطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020، حدوث مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وأقيمت احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري، بعد فوز الفريق الأحمر على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الختامية للمسابقة مساء السبت.

وظهر خلال اللقطات التليفزيونية حدوث مشادة كلامية بين محمد فضل وكهربا، ودفع باليد بين الطرفين، قبل أن تنتهي الأزمة بين الثنائي، بعد تدخل محمود الخطيب رئيس الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر.

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وتجمع الخطيب ولاعبي الأهلي ومحمد فضل، في تواجد مؤمن زكريا، من أجل التقاط الصور التذكارية، مع درع الدوري المصري الممتاز، أثناء احتفال اللاعبين باللقب.

وقدم اتحاد الكرة والنادي الأهلي دعوة إلى مؤمن زكريا، من أجل حضور الاحتفال بتتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز، حيث حضر في المدرجات وتواجد في أرضية الملعب واحتفل مع زملائه اللاعبين.

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