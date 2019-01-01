مشادة بيريز ورسالة زيدان.. لوكسمبورجو يكشف كواليس رحيله عن ريال مدريد

المدرب البرازيلي ينفي سوء علاقته مع اللاعبين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

عاد البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو مدرب ريال مدريد الأسبق بالزمن إلى الوراء، ليروي قصة رحيله عن الملكي ونقاشه الأبرز مع رئيسه فلورنتينو بيريز.

وقال لوكسمبورجو:"تعرض ديفيد بيكهام للطرد وكنا فائزين بهدف نظيف، وفي الدقيقة 87 سحبت رونالدو لتقوية الدفاع، لم يعجب هذا الأمر الجماهير ولا فلورنتينو بيريز أيضاً، لذلك اتصل بي بعد المباراة وسألني لماذا أخرجت رونالدو"؟

وأضاف:"قلت له أن رونالدو قدم مباراته بالفعل والمباراة كانت تنتهي ولدينا لاعباً ناقصاً على أرض الملعب، كما قلت أنه قرار فني والمدرب يجب أن يتخذ مثل تلك القرارات حتى إن لم تعجب الجماهير، فقال لي: لا يمكنك فعل هذا هنا، يجب أن تستعرض، الجماهير تريد الاستعراض".

أما عن رحيله فأوضح:"على مر السنين لاحظت أنه بدون تلك المحادثة مع فلورنتينو بيريز كنت سأبقى في النادي، أعترف أنها كانت مناقشة حادة وغير ضرورية، وليس بعد المباراة خصوصاً حين تستمر شدتها معك".

وتابع:"على عكس ما قيل في الإعلام، لم يكن لدي أي مشاكل مع اللاعبين، لقد فهموا جيداً ما كنت أريده، وعلمت ذلك من رسالة (زين الدين) زيدان على هاتفي في يوم رحيلي، حيث قال: أيها المدرب من العار اضطرارك للرحيل عن ريال مدريد. لقد تعلمت الكثير معك".

يذكر أن لوكسمبورجو -66 عاماً- كان قد تولى قيادة الملكي لموسم 2005-2006.