فيديو | مشادة جديدة مع نجم مانشستر سيتي وسخرية من أسطورة ليفربول .. محمد صلاح يشعل الكلاسيكو

صلاح يقود ليفربول للانتصار على مانشستر سيتي في آنفيلد..

أثار الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، أكثر من لقطة جدلية، على خلفية مباراة القمة أمام مانشستر سيتي، التي انتهت بفوز الليفر على ملعب آنفيلد، بهدفين دون مقابل، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من التوقيع على الهدف الثاني لليفربول من علامة الجزاء في الدقيقة 78، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في 13 مباراة بالبريمييرليج، هذا الموسم، فضلًا عن صناعة 7 تمريرات حاسمة.

وأثناء مواجهة على الكرة في الدقيقة 81، قام محمد صلاح منفعلًا ودخل في مشادة مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، والذي قرر تجاهله والسير ضاحكًا على حديثه.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها صلاح، بمشادة مع برناردو سيلفا، حيث حدثت واقعة مسبقًا في مارس الماضي، خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي، وكان أيضًا على ملعب آنفيلد، حيث تبادل صلاح وسيلفا بعض الكلمات، على إثر مطالبة نجم ليفربول بركلة جزاء، بداعي تدخل اللاعب ناثان آكي على قدمه، قبل أن يتدخل اللاعبون لفض المشادة بينهما.

وقدم صلاح لقطة أخرى، أثناء مشاركته مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في حديث إعلامي عقب المباراة، بالسخرية من أسطورة ليفربول، جيمي كاراجر، والذي وصف الجناح المصري بأنه أناني ولا يفكر في النادي، بسبب تصريحاته عقب الفوز على ساوثهامبتون، وقوله إنه أقرب للرحيل عن النادي من البقاء، بسبب عدم تلقيه أي عروض، حتى شهر ديسمبر.

وتساءل فان دايك حول من قرر اختيار صلاح كأفضل لاعب في المباراة، فكانت الإجابة "جاري نيفيل"، ليلتفت إلى صلاح مازحًا "أنا مندهش لأن كاراجر لم يمنحك جائزة أفضل لاعب"، ليرد المصري ضاحكًا "لن يمنحها لي أبدًا".

وقرر كاراجر الرد على محمد صلاح، ليعيد الحديث بشأن إمكانية تجديد عقده مع ليفربول، قائلًا "هذا النادي ليس مبنيًا على إعطاء الناس ما يريدونه"، فيما رد عليه دانييل ستوريدج، ساخرًا "أرني الأموال"، كما رد الآيرلندي روي كين عليه قائلًا إن صلاح تحدث على أرض الملعب اليوم.

وأصبح صلاح ثاني هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 11 هدفًا، ليبتعد بفارق هدف وحيد عن النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، متصدر القائمة.

وحققت كتيبة المدير الفني آرني سلوت، الفوز الرابع تواليًا، ليحافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، عند 23 نقطة، في المركز الخامس.